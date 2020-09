Torino, crollo di 30mq di intonaco da una palazzina di corso Brianza

Circa 30 metri quadri d’intonaco si sono distaccati dal muro di una palazzina di corso Brianza, nel quartiere Vanchiglietta a Torino. Come riportato anche da La Stampa, il materiale è crollato nel cortile dell’abitazione a fianco poco dopo le 10 di questa mattina. Due automobili sono state completamente distrutte, ma non sono stati registrati feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (che hanno isolato l’area interessata, attualmente interdetta), la polizia e i vigili urbani. Si indaga sulle cause del cedimento strutturale, con valutazioni sull'agibilità della palazzina. Gli inquilini, durante il sopralluogo dei pompieri, si sono riversati in strada.

Una residente della palazzina: “Ho pensato a un’esplosione”

"Ero per strada e ho sentito un forte boato, ho pensato ad una esplosione". È la testimonianza di una inquilina della palazzina: "Sembra una cosa strutturale e non mi stupisco visto che nel palazzo ci sono molte infiltrazioni d'acqua. Non so quando rientrare, ma comunque non sarei tranquilla a dormire qua". Il crollo è avvenuto all'interno del cortile e ha danneggiato un'auto parcheggiata. "Per fortuna nessuno è rimasto sotto le macerie".