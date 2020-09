Cuneo, palpeggia operatrice in ospedale: arrestato 44enne

L'aggressione sarebbe avvenuta su un ascensore, mentre l'operatrice stava accompagnando il paziente in barella ai piani superiori per una radiografia

Un 44enne di origini somale, regolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri a Cuneo per violenza sessuale. L'uomo è accusato di avere aggredito una operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santa Croce e Carle, dove sabato sera si era presentato per un malore.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione sarebbe avvenuta su un ascensore, mentre l'operatrice stava accompagnando il paziente in barella ai piani superiori per una radiografia. In seguito alle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e arrestato l'uomo.