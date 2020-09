Cammina lungo la tangenziale sud di Torino, 40enne travolto e ucciso

È stato lo stesso automobilista a dare l’allarme ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il pedone non c’era più nulla da fare. Sull’incidente e sul fatto che la vittima stesse camminando sulla tangenziale sta indagando la polizia stradale

Un uomo di 40 anni è stato travolto e ucciso da un’auto verso le 2 di questa notte sulla tangenziale sud di Torino, all’altezza dell’area di servizio di Nichelino. La vittima stava camminando sul ciglio della strada e il conducente del veicolo non è riuscito a evitarla per via del buio. È stato lo stesso automobilista a dare l’allarme ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il pedone non c’era più nulla da fare. Sull’incidente e sul fatto che la vittima stesse camminando sulla tangenziale sta indagando la polizia stradale di Torino.