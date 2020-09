Incidente stradale, anziana investita e uccisa nel Novarese

Una donna di 85 anni è deceduta nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata investita da un'auto a Nebbiuno, in provincia di Novara. L'incidente è avvenuto in via Nocca e la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. La pensionata è morta praticamente sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte degli operatori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.