Torino, fiamme da quadro elettrico: evacuato palazzo

Incendio nel pomeriggio a Torino in un condominio al civico 33 di via Bricca. A quanto si apprende, le fiamme sono partite da un quando elettrico e in seguito il fumo ha invaso le scale. Per evacuare circa 15 persone è stato utilizzato il cestello dell'autoscala mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'azienda elettrica e la polizia municipale.