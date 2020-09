Novara, rapinarono sala scommesse: arrestato ultimo membro della banda

Il 19 ottobre del 2019 tre persone avevano rapinato a Novara una sala scommesse: uno dei malviventi era stato bloccato a seguito della reazione dei clienti, mentre gli altri due erano stati identificati successivamente grazie a una approfondita indagine della Squadra Mobile della questura cittadina. Uno era stato arrestato, mentre l'altro era stato denunciato a piede libero. Ora anche quest'ultimo. D. M., 37 anni, è finito in carcere: il tribunale del riesame ha accolto una richiesta della Procura di Novara ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Al momento della notifica del provvedimento D. M. era ai domiciliari per un altro reato commesso a Milano. I tre sono accusati di rapina a mano armata, porto abusivo di armi, lesioni aggravate e ricettazione.