Incidente a Torino, scooter contro guardrail: morto 30enne

È avvenuto questa mattina in via Pietro Cossa, mentre la vittima viaggiava verso corso Appio Claudio. Stando ai primi accertamenti, nessun altro veicolo è stato coinvolto: ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro

Faouzi Ingoun, 30 anni, ha perso il controllo del proprio scooter in una curva ed è morto schiantandosi contro il guardrail di cemento. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Pietro Cossa, a Torino, mentre viaggiava verso corso Appio Claudio. Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.