Revello, perde controllo dell'e-bike e cade: pensionato muore

Tragedia a Revello, in provincia di Cuneo. Un pensionato di 77 anni, Matteo Sola, è deceduto la scorsa notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era stato ricoverato in seguito alla caduta dalla sua bicicletta.

La tragedia

L'uomo stava percorrendo la provinciale tra Staffarda e Revello, nel Cuneese, in sella a una e-bike. Verso le 18 di ieri, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, sbattendo la testa. Soccorso dal 118, intervenuto anche con l'elisoccorso, è apparso immediatamente in gravi condizioni. Il pensionato è deceduto poche ore dopo il ricovero.