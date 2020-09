Referendum 2020, Comune di Torino cerca scrutatori: in 800 rinunciano

Ieri c'è stato un appello per cercare persone disponibili a ricoprire il ruolo domenica e lunedì, garantendo la propria presenza anche sabato pomeriggio

A pochi giorni dal referendum al Comune di Torino scarseggiano gli scrutatori. In 800 avrebbero già infatti rinunciato all'incarico e la situazione potrebbe peggiorare entro il fine settimana.

L'appello

Ieri c'è stato un appello per cercare persone disponibili a ricoprire il ruolo domenica e lunedì, garantendo la propria presenza anche sabato pomeriggio. Un compito quello dello scrutatore che oggi, forse per la paura del Coornavirus, non tanti vogliono ricoprire.