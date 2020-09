Coronavirus, scuola: bimbo positivo a Novara, classe in quarantena

In base ai dati forniti ieri dalla Regione, sono 5 gli studenti e operatori della scuola risultati positivi in Piemonte dopo l'esito del test negli 'hotspot scolastici' allestiti per la diagnosi immediata di Coronavirus

Un bimbo che frequenta la scuola materna 'San Lorenzo' di Novara è risultato positivo al coronavirus e, insieme a tutti i compagni e alle maestre, è stato messo in quarantena. Lo riporta il bisettimanale locale 'Corriere di Novara'. Si tratta del primo caso di Covid dopo la riapertura delle scuole in città (LA DIRETTA - LO SPECIALE - PODCAST).

Cinque tra studenti e operatori positivi in Piemonte

Subito sono scattati i protocolli previsti e oggi alunni e insegnanti verranno sottoposti a tampone presso l'Asl. Dovranno restare a casa per 14 giorni anche in caso di tampone negativo, che dovrà essere ripetuto allo scadere della quarantena. In base ai dati forniti ieri dalla Regione, sono 5 gli studenti e operatori della scuola risultati positivi in Piemonte dopo l'esito del test negli 'hotspot scolastici' allestiti per la diagnosi immediata di Coronavirus. Al test si sono rivolti fino a ieri 212 tra studenti e personale della scuola.