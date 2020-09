Coronavirus, in Piemonte registrati 70 nuovi contagi

Nessun decesso di persone positive a Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i nuovi contagi rispetto a ieri sono 70. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale. Dall'inizio della pandemia, i decessi restano dunque 4.153, mentre i positivi superano quota 34mila (34.040 il totale). I pazienti guariti sono 27.317, 62 in più rispetto a ieri, con altri 348 piemontesi in via di guarigione. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, sei, aumentano quelli ricoverati in altri reparti: sono 136, 13 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.080. I tamponi diagnostici finora processati sono 654.457, di cui 365.561 risultati negativi. (DIRETTA)

La situazione nelle scuole

Per quanto riguarda le scuole, sono 346 gli studenti e operatori che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l'esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Dall'inizio dell'anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 10.