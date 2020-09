Cigliano, si ribalta mini escavatore: ferito un operaio

Un operaio è rimasto ferito a Cigliano, in provincia di Vercelli, dopo che un mini escavatore si è ribaltato durante le operazioni di discesa dal pianale di un autoarticolato. L'operatore ha riportato alcune ferite ed è stato necessario il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. È accaduto, per cause ancora da accertare, presso la torre dell'acquedotto, in via Guido Bobba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno collaborato con i medici del 118 nel soccorso dell'infortunato. Sul posto anche i carabinieri di Cigliano per i rilievi.