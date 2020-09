Cuneo, furto da 50mila euro in appartamento: arrestate due donne

Due donne, nomadi di 24 e 26 anni residenti a Torino, sono state arrestate dalla Squadra Mobile con l'accusa di aver svaligiato, alla vigilia di Ferragosto, un appartamento in centro a Cuneo mentre la proprietaria, una giovane manager, era in ferie.

Il furto in appartamento

Le due donne hanno portato via denaro, gioielli, borse firmate e altro ancora, per un valore di 50 mila euro. Ora sono in carcere a Torino, accusate di furto. La polizia seguiva da tempo i loro spostamenti e le ha arrestate a Torino. La più giovane, incinta, ha aiutato la complice a scassinare con un grosso cacciavite e un martello la porta blindata dell'alloggio all'ultimo piano del centrale corso IV Novembre. Le due donne sono residenti al campo di strada della Berlia, tra Torino e Collegno, ma conducevano una vita agiata in alcuni alloggi, poi perquisiti dalla polizia, della cintura torinese. Recuperata solo una parte della refurtiva (le borse firmate), mentre oro e gioielli sono stati già rivenduti. In corso approfondimenti per valutare se le due abbiamo rubato anche in altri alloggi del Cuneese.