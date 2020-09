Torino, aggredisce e minaccia la ex fidanzata: arrestato

Le impediva di indossare abiti femminili, perché geloso, e la minacciava di sfregiarla con l'acido o di rasarle i capelli se avesse osato tradirlo. Un cittadino senegalese è stato arrestato dalla polizia, a Torino, per atti persecutori e violenza privata.

La ricostruzione

Nonostante la donna lo avesse lasciato, non le aveva restituito le chiavi di casa e continuava a perseguitarla. Quando sabato scorso la donna se l'è trovato in casa, e ha preteso la restituzione delle chiavi, è stata aggredita e ferita ad un braccio. Dopo essere fuggito, l'uomo si è accorto di avere dimenticato il cellulare ed è tornato, ma questa volta ad attenderlo nell'appartamento c'era la polizia. Quella di sabato non era stata la prima aggressione; in una occasione, l'arrestato si è introdotto di nascosto nella casa e ha cercato di abusare sessualmente della donna.