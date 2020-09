Torino, resta incastrato su giostra bimbi: 24enne dovrà pagare danni

Un 24enne è rimasto incastrato dopo essere salito sull'altalena dei bambini al parco giochi e, per liberarlo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E' successo in provincia di Torino: protagonista dell'episodio un ragazzo di Caluso (Torino) che, al parco insieme ad alcuni amici, è salito sulla giostrina riservata ai bimbi fino a cinque anni ed è rimasto incastrato nel sedile. Bloccato e nel panico il ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Montanaro che, con un flessibile, hanno prima tagliato le catene dell'altalena e poi hanno aperto il seggiolino. Il giovane è stato identificato dai carabinieri e il sindaco di Caluso farà in modo che l'altalena venga riparata a spese del 24enne e degli amici.