Alessandria, arrestato "boss" dei pusher a Fubine: ha 23 anni

Operazione dei carabinieri a Fubine Monferrato contro la diffusione di droga, anche tra i minori, con perquisizioni domiciliari. Arrestato in flagranza - per detenzione ai fini di spaccio - un ragazzo di 23 anni, A.P., conosciuto come "Il Boss". Denunciati la convivente 20enne colombiana e un 17enne albanese.

Il ritrovamento

Nella casa della coppia, presidiata da due pitbull, trovati oltre mezzo chilo di hashish e marijuana, materiale per lo smercio e contanti provento dello spaccio. Emersi anche comportamenti estorsivi nei confronti di minori che, non in grado di pagare la droga acquistata, erano comunque costretti a saldare i debiti con minacce di gravi ritorsioni e costrizioni.