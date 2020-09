Asti, armato di coltello rapina farmacia: arrestato

Ad Asti un uomo di 49 anni è stato arrestato - e ora si trova in carcere - dai carabinieri per aver rapinato una farmacia in piazza Catena, minacciando di accoltellare il farmacista.

La vicenda

L'uomo aveva il volto coperto da una mascherina sanitaria quando ha iniziato a prendere i prodotti dagli scaffali, ma è stato incastrato dalle telecamere della videosorveglianza interna.