Novara, incidente in moto: muoiono fratello e sorella

Tragedia nella tarda serata di ieri a Novara. Due giovanissimi, fratello e sorella di 19 e 16 anni, sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Biandrate. I due viaggiavano in sella a una moto, che ha tamponato un furgone ed è sbalzata nella corsia opposta, dove stava sopraggiungendo un‘auto, il cui conducente nulla ha potuto per evitare l’impatto. I due giovani sono stati trasportati d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Novara, dove sono morti poco dopo il loro ricovero.