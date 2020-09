Caselle, dal cantiere spuntano ossa umane: stop ai lavori

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di ossa antiche, risalenti al tempo in cui le chiese ospitavano sepolture. Non a caso il ritrovamento è stato effettuato davanti alla chiesa di Santa Maria

Stop al cantiere di via Cravero, a Caselle, a causa del ritrovamento, durante lo scavo, di ossa umane. Ieri, dopo quello dei carabinieri, la Soprintendenza ai Beni Culturali del Piemonte ha effettuato un primo sopralluogo nell'area del cantiere, in attesa delle analisi sulle ossa. I lavori riguardano il rifacimento di una porzione della rete idrica.

Ossa antiche

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di ossa antiche, risalenti al tempo in cui le chiese ospitavano sepolture. Non a caso il ritrovamento è stato effettuato davanti alla chiesa di Santa Maria. Fino a quando non verranno resi noti gli esiti delle analisi sui resti il cantiere rimarrà bloccato.