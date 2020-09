Sezzadio, travolto da furgone in un cantiere: morto 63enne

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Sezzadio, in provincia di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione, il 63enne è stato investito da un furgone. Terminate le operazioni di rifornimento, l'autista avrebbe inserito la retromarcia senza accorgersi della presenza dell'uomo a piedi dietro il mezzo. Inutili i soccorsi del 118 e l'intervento dell'elicottero. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Alessandria con l'autogru, oltre allo Spresal. Sequestrato il mezzo mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.