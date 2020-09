Usura: prestavano soldi ottenuti con la droga, 17 arresti nel Torinese

I tassi d'interesse raggiungevano il 94%. Le accuse sono a vario titolo di concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo d'arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate

Smantellata banda dedita al traffico di stupefacenti e all'usura: sono 17 le misure cautelari in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Ivrea su richiesta della Procura, in corso di esecuzione a Torino e hinterland. I 17 arrestati sono accusati, a vario titolo, di concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo d'arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate.

Le indagini

L'indagine dei carabinieri è partita a seguito del suicidio di uno dei debitori, che non riusciva a far fronte ai tassi d'interesse che raggiungevano il 94%. Una volta identificati due usurai, è stata ricostruita una complessa ed estesa attività criminale, che coinvolgeva altri complici per lo spaccio di cocaina, alcuni vicini a esponenti di una locale di 'ndrangheta. Scoperti anche episodi di ricettazione e di riciclaggio di auto di lusso destinate al mercato estero.