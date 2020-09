Villadossola, furgone investe un cervo: illeso l'autista

"Occorre fare più attenzione perché tra pochi giorni inizia il periodo degli amori dei cervi. I maschi si spostano anche di parecchi chilometri per raggiungere le femmine nelle aree di bramito", le raccomandazioni della polizia provinciale

Stanotte sulla superstrada dell'Ossola un grosso cervo è stato investito sulla statale 33 nel tratto tra Villadossola e Pallanzeno. Ingenti i danni al furgone che lo ha investito, illeso l'autista. Sono molti gli incidenti registrati sulle strade ossolane a causa degli ungulati ma in questo periodo potrebbero aumentare, come sostiene la polizia provinciale.

Le dichiarazioni

"Occorre fare più attenzione perché tra pochi giorni inizia il periodo degli amori dei cervi. I maschi si spostano anche di parecchi chilometri per raggiungere le femmine nelle aree di bramito, dove vanno ad accoppiarsi. Occorre fare attenzione sulle sedi stradali poiché gli ungulati potrebbero trovarsi in mezzo alla strada , con grave rischio anche per l'incolumità di chi guida. Si raccomanda di mantenere molta attenzione e procedere a velocità che consenta di arrestare il veicolo o limitare i danni".