Trovato corpo senza vita in villa dell'Alessandrino: ipotesi omicidio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in una villetta di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un omicidio. Il cadavere presenterebbe segni, in particolare sul polso, che fanno pensare ad un tentativo di dargli fuoco per disfarsene. Sul posto è presente la polizia per le indagini.