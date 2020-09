Cuneo, caduti in silos: morto 25enne che tentò di salvare il fratello

Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello

Non c'è l'ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide, 22 anni. (L'INCIDENTE)

La morte

Dopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte. Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello.