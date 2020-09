Cuneo, cadono in silos azienda agricola: gravi due operai

Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Questa mattina due operai - forse fratelli - impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito ieri sera con mangime per animali, sono caduti all'interno per il cedimento del tetto. Le loro condizioni sono gravi. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, carabinieri, 118 con l'elisoccorso e personale Spresal dell'Asl.