Coronavirus, in Piemonte 56 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 56 i positivi al Coronavirus rilevati in Piemonte. Ieri, i casi registrati erano stati 54. Nessun nuovo decesso in regione nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime da inizio emergenza che resta fermo a 4.150. I ricoverati in terapia intensiva sono otto, uno in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero delle persone in cura presso gli altri reparti: sono 111, 5 in più rispetto all'ultima rilevazione. Diciannove, invece, i guariti, mentre altri 425 pazienti sono considerati in via di guarigione. In isolamento domiciliare ci sono ancora 1.608 piemontesi. I tamponi diagnostici finora processati sono 612.212, di cui 343.465 risultati negativi. E' quanto comunica l’Unità di crisi regionale. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)