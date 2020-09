Il soccorso alpino ha recuperato la salma del pensionato. Dalla dinamica dell'incidente non è chiaro se l'uomo è caduto a causa di un malore

Un uomo di 84 anni, cercatore di funghi, è morto a Salza di Pinerolo, in provincia di Torino dopo essere caduto per pochi metri nel bosco a monte del torrente Chisone. Il soccorso alpino ha recuperato la salma del pensionato. Dalla dinamica dell'incidente non è chiaro se l'uomo è caduto a causa di un malore.