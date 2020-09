Maltempo in Piemonte, allerta gialla su pianura per forti temporali

Allerta gialla, domani, per possibili forti temporali sulle zone pianeggianti del Piemonte, in particolare nella parte centro-meridionale della regione. Come spiega l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), sono attesi tra domenica pomeriggio e lunedì episodi di maltempo dovuti alla discesa di un area depressionaria dalla Scandinavia. Le temperature massime scenderanno di 5-6 gradi. Tempo in miglioramento già da lunedì in giornata, con la perturbazione che dovrebbe spostarsi al sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA - METEO A TORINO)