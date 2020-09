Meteo, le previsioni di sabato 5 e domenica 6 settembre

Ancora estate. Il fine settimana si prospetta molto gradevole con tempo soleggiato e temperature elevate ma non afose. La giornata migliore sarà sabato con il sole protagonista su tutto il Paese. Da domenica – tra il pomeriggio e la sera – sono attesi i primi temporali sui rilievi alpini che sconfineranno, nella giornata di lunedì. anche in pianura.

Le previsioni di sabato 5 settembre

Tanto sole ovunque, con solo qualche occasionale foschia sulle pianure del Nord. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi ma senza eventi significativi. Il clima sarà caldo con temperature che toccheranno i 30 gradi in Val Padana, aree interne del Centro e al Sud.

Le previsioni di domenica 6 settembre

La giornata inizierà seguendo l’andamento di sabato e quindi all’insegna della stabilità atmosferica. Dal pomeriggio, tuttavia, assisteremo ad una graduale peggioramento sulle Alpi con temporali in intensificazione. In serata le piogge arriveranno anche sulla alta Val Padana e in Liguria. Le temperature dopo un primo effimero aumento saranno in calo dal pomeriggio. Sul resto del Paese il tempo continuerà ad essere stabile salvo maggiore variabilità sulla Sicilia orientale e qualche rovescio attorno all’Etna.