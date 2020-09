Chivasso, fanno esplodere bancomat delle Poste: ladri in fuga

È avvenuto la scorsa notte, lo scoppio ha mandato in frantumi anche una vetrata dell'ufficio postale. La banda sarebbe stata composta da almeno quattro elementi

Ladri all'assalto delle poste di Chivasso nella notte tra venerdì e sabato. I malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale di via Dante. L'esplosione ha mandato in frantumi anche una vetrata dell'ufficio postale. Da quantificare il bottino. La banda, composta da almeno quattro elementi, è riuscita a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri.