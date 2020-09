Coronavirus, in Piemonte 54 nuovi casi. Calano i ricoveri

Sono 54 - ieri 82 - i nuovi casi di coronavirus in Piemonte su 3.505 tamponi eseguiti. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, che porta il totale delle vittime da inizio epidemia a 4.149. Restano sette i ricoverati in terapia intensiva, mentre scende a 106, quattro in meno rispetto a ieri, il numero delle perone in cura presso gli altri reparti. Venticinque, invece, i nuovi guariti, mentre altri 430 sono considerati in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 609.316, di cui 341.063 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)