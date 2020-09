Torino, aggredisce uomo a bottigliate alla fermata del bus: arrestato

‬La vittima, trasportata in ospedale, è stata giudicato guaribile ‪in 30 giorni‬ per la frattura del setto nasale riportata e per le ferite lacero contuse

Un uomo di 27 anni, nigeriano e con precedenti di polizia, è stato arrestato a Torino per lesioni aggravate per aver aggredito un uomo di origini turche. La vittima è stata colpita per futili motivi da un pugno e da una bottigliata in faccia.

La vicenda

L'aggressione è avvenuta alla fermata dell'autobus, in corso Giulio Cesare angolo Lunga Dora Firenze. Dalla descrizione fatta gli agenti fermano l'aggressore, che ha ancora indosso gli abiti sporchi di sangue. ‬La vittima, trasportata in ospedale, è stata giudicato guaribile ‪in 30 giorni‬ per la frattura del setto nasale riportata e per le ferite lacero contuse.