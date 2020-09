La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cto, dove è tuttora ricoverata al reparto di rianimazione

Tragedia a Moncalieri, in provincia di Torino. Un motociclista di 59 anni è morto ieri sera, dopo avere investito una donna di 50 anni che stava attraversando la strada. L'episodio è avvenuto in strada Genova poco dopo le 23. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cto, dove è tuttora ricoverata al reparto di rianimazione.