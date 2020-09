Torino, rissa con 5 feriti alla stazione di Porta Nuova: 3 arresti

Cinque persone, tra cui due minori, sono rimaste coinvolte in una rissa scoppiata all'alba alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Ad accorgersene una volante di polizia in pattuglia, che ha notato un uomo con una catena in mano e un altro con un'arma bianca. Uno dei contendenti è stato trasportataoin ospedale con una prognosi di 7 giorni, gli altri sono stati medicati sul posto per ecchimosi, tagli ed escoriazioni.

Gli arresti

La rissa è scoppiata tra due gruppi di stranieri: da una parte un algerino e un marocchino, dall'altra tre algerini, dei quali due minori. I tre maggiorenni sono stati arrestati per rissa, mentre i due minori, per lo stesso reato, sono stati denunciati in stato di libertà.