Coronavirus in Piemonte, inchiesta su Rsa Vercelli: altri tre indagati

La procura di Vercelli, che indaga per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa, ha iscritto altre tre persone nel registro degli indagati in relazione alla vicenda legata alle morti, più di quaranta, avvenute nella casa di riposo di piazza Mazzini durante il picco dell'emergenza coronavirus. (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Si tratta di due medici, nei confronti dei quali l'ipotesi di reato è omissione di atti d'ufficio, e della coordinatrice degli Oss.

Nell'inchiesta sono già coinvolti il direttore della casa di riposo, Alberto Cottini, e la direttrice sanitaria, Sara Bouvet, oltre a Chiara Serpieri, dg dell'Asl di Vercelli accusata di omissione d'atti d'ufficio.