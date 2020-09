Torino, pos mobile a domicilio per truffare anziani: arrestati

Si fingevano addetti del gas, con tanto di Pos mobile a domicilio, per raggirare gli anziani. I truffatori sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Torino.

Il modus operandi

Entrati in casa di un 82enne di Carmagnola per installare un dispositivo di sicurezza a loro dire obbligatorio per la rilevazione del gas, hanno convinto l'anziano a sottoscrivere un contratto fittizio per acquistare il dispositivo - di fatto non funzionante - al costo di 59 euro. Al momento del pagamento, però, i tre hanno eseguito un'operazione di 598 euro. La vittima, una volta effettuato il pagamento, ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato il genero.

L'allarme

Quest'ultimo ha dato l'allarme consentendo ai carabinieri, intervenuti subito, di arrestare i tre truffatori. I militari hanno sequestrato i finti dispositivi di sicurezza e il Pos mobile.