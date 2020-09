Incidente sul lavoro nel Vercellese, operaio ferito alla mano

L'operaio è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale di Biella, e non è escluso un suo trasferimento al Cto di Torino

Incidente sul lavoro alla ditta Albis di Roasio, in provincia di Vercelli, specializzata nella produzione di tessuti e filati. Questa mattina un uomo di circa 30 anni si è ferito gravemente alla mano destra con un macchinario con cui stava lavorando. L'operaio è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale di Biella, e non è escluso un suo trasferimento al Cto di Torino.