Cede la sede stradale, ferito un operaio nell’Alessandrino

L’uomo, a bordo di un escavatore, stava effettuando lavori di ristrutturazione di una scarpata ad Acqui Terme. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, avrebbe riportato un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio ad Acqui Terme (Alessandria), in Strada Agogna. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il titolare di un'impresa stava effettuando lavori di ristrutturazione di una scarpata a bordo di un escavatore quando, per cause in fase di accertamento, la sede stradale ha ceduto. L’uomo, un 48enne di Monastero Bormida (Asti), è rimasto nell'abitacolo da dove è stato estratto dai pompieri. Trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Alessandria, avrebbe riportato un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre al Soccorso Alpino e i tecnici dello Spresal.