Biella, hashish e cocaina nella stufa di casa: arrestato

A Biella un uomo di 44 anni, incensurato, è stato arrestato dalla polizia perché nascondeva cinque panetti di hashish e due involucri contenenti cocaina nella stufa della sua abitazione.

Il ritrovamento

Oltre al materiale nascosto nella stufa, nella mansarda dell'uomo è stata scoperta una tenda in plastica adibita a serra per la coltivazione di piante di marijuana, con all'interno alcune piantine, un bilancino elettronico di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento e pesatura della sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati 530 grammi di hashish, 65 grammi di cocaina e 300 euro in contanti.