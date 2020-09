Munizioni e droga in casa: arrestato pusher 32enne a Torino

L'uomo è stato sorpreso in possesso di pallini di piombo per confezionare munizioni da caccia, il proiettile di un fucile, 110 grammi di marijuana e una piantina di cannabis

E' stato sorpreso con, in casa, pallini di piombo per confezionare munizioni da caccia, il proiettile di un fucile, 110 grammi di marijuana e una piantina di cannabis, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di droga: per questo un 32enne è stato arrestato dalla polizia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per il possesso di armi.

L'arresto è scattato dopo che il pusher è visto uscire da un condominio di corso Taranto per andare a buttare un involucro contenente 7 dosi di marijuana. Perquisito, addosso aveva un coltello e mentre nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto altri 15 involucri contenenti droga e le munizioni.