Incidente nel Cuneese, tamponamento sulla A6 Torino-Savona: 5 feriti

Maxi tamponamento nella tarda serata di ieri sull'autostrada A6 Torino-Savona, all'altezza di Priero (Cuneo). Nell'incidente sono rimasti coinvolti un Tir, che è finito contro il guard rail, e quattro auto che lo seguivano. Cinque i feriti in totale, portati negli ospedali di Mondovì e Cuneo, nessuno in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. Traffico rallentato in direzione Torino.