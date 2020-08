Coronavirus, 37 nuovi casi positivi in Piemonte

Sono invece 14 i nuovi guariti e 469 le persone in via di guarigione. Nella giornata non è stato registrato alcun decesso

Sono 37 i nuovi casi positivi registrati in Piemonte a fronte di 2077 tamponi processati, Di questi, 25 sono asintomatici mentre 16 sono importati. Le persone in isolamento domiciliare sono 1327, mentre sale di pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono adesso 7, due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti l'incremento è di 13 e il totale arriva è di 98. Si aggiungono 14 guariti e 469 persone sono in via di guarigione. Nella giornata non è stato registrato alcun decesso. I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi. I dati sono stati diffusi dall'unità di crisi della Regione Piemonte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)