Rave party in provincia di Asti, 290 denunciati

La festa, non autorizzata, si era svolta il 5 luglio a San Martino Alfieri in località Tanarella, un'area boschiva lungo le rive del fiume Tanaro. Vi presero parte circa 400 persone

In provincia di Asti i carabinieri hanno denunciato 290 persone per avere preso parte a un rave party. Quasi tutti sono giovanissimi residenti in Piemonte e della Lombardia (43 abitano nell'Astigiano).

Il rave party

La festa, non autorizzata, si era svolta il 5 luglio a San Martino Alfieri in località Tanarella, un'area boschiva lungo le rive del fiume Tanaro. Vi presero parte circa 400 persone. L'alto volume della musica aveva attirato segnalazioni e proteste anche da paesi limitrofi. In un primo momento, dopo l'identificazione di circa 300 partecipanti (fra i 19 minorenni c'era anche un 15enne), ci furono multe per violazioni delle norme anti Coronavirus per un ammontare di 25mila euro. Ora sono scattate le denunce per invasione di terreni.