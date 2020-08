Coronavirus, in Piemonte 90 nuovi casi e nessun decesso

Sono novanta i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, 59 sono asintomatici, mentre 24 sono considerati di importazione. È quanto riferisce l’Unità di crisi regionale, riportando che da inizio pandemia i contagi accertati in regione sono 32.784. Nessun decesso nelle ultime 24 ore: il totale delle vittime è di 4.145. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono da sei a cinque, mentre quelli in cura presso gli altri reparti sono 81 (ieri 82). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.297. Infine, i tamponi diagnostici finora processati sono 582.786. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)