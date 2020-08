Torino, furto in monopattino: minorenne inseguito e arrestato

Un minorenne è stato arrestato per furto a Torino, con l'accusa di aver rubato lo smartphone a una donna ed essere scappato con un monopattino insieme a un altro complice.

Il furto

Mentre la donna leggeva i messaggi sul suo cellulare i due scippatori sono arrivati vicino a lei con il monopattino e l'hanno derubata del suo telefonino. Le grida d'aiuto della vittima hanno attirato un poliziotto libero dal servizio che, insieme ad altri passanti, ha inseguito i due. Quest'ultimi hanno abbandonato il mezzo fuggendo in via Lessona e in via Omegna. Qui uno dei due, dopo aver sbattuto contro un'auto è caduto a terra ed è stato bloccato. Lo smartphone, ritrovato sul cornicione di un condominio, è stato riconsegnato alla proprietaria.