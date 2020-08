Incidenti di montagna: 3 escursionisti soccorsi nell'Acquese

I tre sono rimasti bloccati durante una gita sul greto del rio Miseria, in località Fondoferle, nel territorio di Ponzone

Tre escursionisti francesi sono rimasti bloccati durante una gita sul greto del rio Miseria, in località Fondoferle, nel territorio di Ponzone vicino ad Acqui Terme (Alessandria). I tre sono stati soccorsi nella notte dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra Saf (speleo-alpino fluviale) insieme a carabinieri e personale del soccorso alpino e del 118. Uno dei tre, ferito, è stato portato a valle in barella. Per raggiungere la zona, piuttosto impervia, è stato necessario spostarsi a piedi. raggiunta a piedi. L'operazione si è conclusa all'una di notte.