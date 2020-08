Tre pistole e 170 munizioni in auto, due arresti nel Cuneese

Le armi, una pistola semiautomatica calibro 7,65 e due pistole semiautomatiche calibro 22, erano nascoste in uno zaino. Un 27enne e un 35enne sono ora accusati di detenzione e porto illeciti di armi in concorso

Custodivano in uno zaino, nascosto all’interno dell’auto, tre pistole cariche e 170 proiettili, ma sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Centallo, nel Cuneese. In manette sono finiti due cittadini albanesi di 27 e 32 anni, residenti a Saluzzo e Savigliano, condotti presso il carcere Cerialdo con l'accusa di detenzione e porto illeciti di armi in concorso. Le armi, una pistola semiautomatica calibro 7,65 e due pistole semiautomatiche calibro 22, sono state sequestrate. In corso accertamenti.