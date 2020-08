Nascondeva in casa oltre un chilo di hashish, arrestato nel Vercellese

Un uomo di 35 anni, incensurato, è stato arrestato arrestato dai carabinieri di San Germano (Vercelli) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che i militari hanno trovato nella sua abitazione un chilo e mezzo di hashish nascosto in un armadio. La perquisizione è scattata dopo un controllo stradale. In casa l’uomo aveva anche un bilancino di precisione e 1300 euro in contanti. Sono in corso le indagini per stabilire i canali di rifornimento e di distribuzione della sostanza. In ogni caso, si tratta del sequestro più ingente avvenuto nel 2020 in provincia di Vercelli.