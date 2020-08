Coronavirus, in Piemonte 57 casi: è il dato più alto da inizio giugno

Nessun decesso anche oggi, come già nei giorni precedenti. C'è invece un ricoverato in più, rispetto a ieri, tra i pazienti in terapia intensiva

Sono 57 le persone risultate positive al coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. Di queste, 42 sono cai asintomatici e 29 importati. Un incremento così alto non si registrava da inizio giugno. Nessun decesso anche oggi, come già nei giorni precedenti. C'è invece un ricoverato in più, rispetto a ieri, tra i pazienti in terapia intensiva, ora 6, mentre scende il numero dei ricoveri negli altri reparti, 79 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 1057, il numero dei guariti cresce di 9, mentre altri 530 pazienti sono "in via di guarigione". I tamponi diagnostici finora processati sono 564.368 di cui 312.489 risultati negativi. (LA DIRETTA - LO SPECIALE)