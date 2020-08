Coronavirus Novara, positivo sorpreso in autostrada: denunciato 24enne

Il giovane era in viaggio sull'autostrada Torino-Milano in compagnia di una ragazza ed è stato fermato nei pressi dell'uscita di Novara est. La denuncia è scattata per "mancata osservanza di un ordine dato per impedire l'invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo"

Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dalla polizia stradale a Novara dopo essere stato sorpreso mentre era in viaggio sull'autostrada Torino-Milano nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare perché positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il giovane, residente nel Novarese, era in compagnia di una ragazza nei pressi dell'uscita di Novara est. La denuncia è scattata per "mancata osservanza di un ordine dato per impedire l'invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". Ai due giovani è stato intimato il ritorno a casa.